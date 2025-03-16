سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16-3-2025 داخل البنوك والسوق السوداء

يعد الدينار الكويتي من أقوى العملات العربية وأكثرها استقرارًا، مما يجعله محط اهتمام العديد من المستثمرين والمواطنين في مصر، وتشهد أسعار الدينار الكويتي تغيرات مستمرة أمام الجنيه المصري، متأثرة بعوامل اقتصادية محلية ودولية.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16مارس 2025، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.635جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.101جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.594جنيهاً للشراء، 163.49 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.61جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.55جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.80جنيهاً للشراء، 163.49جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.708جنيهاً للشراء، 160.762جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.594جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.872جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.451 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.984جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.578جنيهاً للشراء، والبيع 157.366جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.36جنيهاً للشراء، والبيع 163.22جنيهاً

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم

في البنك المصري الخليجي نحو 164.771جنيهاً للشراء، والبيع 156.86 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.578جنيهاً للشراء، والبيع 153.333جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.034 جنيهاً للشراء، والبيع 155.169جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.61جنيهاً، والبيع 164.14جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.61جنيهاً، بيع 164.25جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.97جنيهاً، والبيع 157.781جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.437جنيهاً، والبيع 160.144جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.61جنيهاً، والبيع 164.25 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.61 جنيهاً، بيع 164.25جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 163.78 جنيهاً والبيع 162.47جنيهاً

1 دينار كويتى 164.81 جنيه مصري

5 دينار كويتى 824.04 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,648.08 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,120.2 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,240.4 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,480.8 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,721.2 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,961.6 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,202 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,442.4 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,404 جنيه مصري

700 دينار كويتى 115,365.6 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,808 جنيه مصري

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