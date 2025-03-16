سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد.. أفضل البنوك للبيع والشراء

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد 16 مارس 2025، حيث حافظت معظم البنوك المصرية على نفس معدلات الأسعار المسجلة في الجلسات السابقة، وسط اهتمام كبير من المستثمرين والمواطنين بمتابعة هذه العملة نظرًا لأهميتها في التعاملات المالية والتجارية.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16 مارس 2025، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16 مارس 2025

البنك المركزي المصري: 164.63 جنيهًا للشراء – 164.10 جنيهًا للبيع

البنك الأهلي المصري: 164.59 جنيهًا للشراء – 163.49 جنيهًا للبيع

بنك مصر: 164.59 جنيهًا للشراء – 163.65 جنيهًا للبيع

بنك القاهرة: 164.61 جنيهًا للشراء – 163.49 جنيهًا للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 164.70 جنيهًا للشراء – 160.76 جنيهًا للبيع

بنك الإسكندرية: 164.59 جنيهًا للشراء – 157.87 جنيهًا للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 164.451 جنيهًا للشراء – 161.984 جنيهًا للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 164.57 جنيهًا للشراء – 157.366 جنيهًا للبيع

بنك كريدي أجريكول: 164.54 جنيهًا للشراء – 163.37 جنيهًا للبيع

البنك المصري الخليجي: 164.77 جنيهًا للشراء – 156.86 جنيهًا للبيع

المصرف المتحد: 164.57 جنيهًا للشراء – 153.33 جنيهًا للبيع

بنك الكويت الوطني (NBK): 165.03 جنيهًا للشراء – 155.16 جنيهًا للبيع

المصرف العربي الدولي: 164.57 جنيهًا للشراء – 164.28 جنيهًا للبيع

بنك الشركة المصرفية (SAIB): 164.58 جنيهًا للشراء – 164.24 جنيهًا للبيع

بنك الاستثمار العربي: 167.97 جنيهًا للشراء – 157.78 جنيهًا للبيع

البنك الأهلي الكويتي: 164.43 جنيهًا للشراء – 160.14 جنيهًا للبيع

البنك الأهلي اليوناني: 164.57 جنيهًا للشراء – 164.24 جنيهًا للبيع

بنك التنمية الصناعية: 164.57 جنيهًا للشراء – 164.24 جنيهًا للبيع

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