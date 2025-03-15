سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 15-3-2025

يبحث العديد من المواطنين والمستثمرين يوميًا عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، خاصةً مع التغيرات المستمرة في سوق الصرف وتأثيراتها على المعاملات المالية والتجارية، حيث يعد الدينار الكويتي من العملات المهمة التي تشهد اهتمامًا كبيرًا داخل السوق المصري، سواء في البنوك أو السوق السوداء.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 15 مارس 2025، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي





سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.63جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.10جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.59جنيهاً للشراء، 163.49 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.59جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.65 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.61جنيهاً للشراء، 163.49جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.70جنيهاً للشراء، 160.76جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.59جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.87جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.451 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.984جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.57جنيهاً للشراء، والبيع 157.366جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.54جنيهاً للشراء، والبيع 163.37جنيهاً

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي



وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم

في البنك المصري الخليجي نحو 164.77جنيهاً للشراء، والبيع 156.86 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.57جنيهاً للشراء، والبيع 153.33جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.03جنيهاً للشراء، والبيع 155.16جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.57 جنيهاً، والبيع 164.28جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية



سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.58جنيهاً، بيع 164.24جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.97جنيهاً، والبيع 157.78جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.43 جنيهاً، والبيع 160.14جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.57جنيهاً، والبيع 164.24 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.57جنيهاً، بيع 164.24جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء



ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 163.98 جنيهاً والبيع 162.66جنيهاً

1 دينار كويتى 164.61 جنيه مصري

5 دينار كويتى 823.05 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,646.1 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,115.25 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,230.5 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,461 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,691.5 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,922 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,152.5 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,383 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,305 جنيه مصري

700 دينار كويتى 115,227 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,610 جنيه مصري

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