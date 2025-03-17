سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة الإثنين 17 مارس 2025

شهد سعر الدينار الكويتي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 17 مارس 2025، حيث انخفض بقيمة تتراوح بين 15 إلى 25 قرشًا في مختلف البنوك المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات الأسعار الصادرة عن المؤسسات المصرفية.

وجاءت الأسعار متفاوتة بين البنوك الوطنية والخاصة، ما يعكس تحركات العرض والطلب على العملة الكويتية في السوق المحلية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنوك الوطنية



حافظت البنوك الوطنية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على أسعار قريبة من بعضها البعض، حيث جاءت الأسعار كما يستعرضها الموجز على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 163.40 جنيه

سعر البيع: 164.40 جنيه



بنك مصر

سعر الشراء: 163.40 جنيه

سعر البيع: 164.40 جنيه



بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 157.80 جنيه

سعر البيع: 164.50 جنيه



سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة



شهدت البنوك الخاصة تفاوتًا طفيفًا في أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

البنك سعر الشراء سعر البيع

البنك التجاري الدولي (CIB) 161.70 جنيه 164.10 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي 160.70 جنيه 164.90 جنيه

بنك فيصل الإسلامي 163.30 جنيه 164.70 جنيه

البنك الأهلي الكويتي 160.14 جنيه 164.43 جنيه

سعر الدينار الكويتي



تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى



لم يقتصر التغير في أسعار الصرف على سعر الدينار الكويتي فقط، بل شمل أيضًا بعض العملات العربية والأجنبية الأخرى، حيث سجلت الأسعار التالية في البنك المركزي المصري:

العملة سعر الشراء سعر البيع

الريال السعودي 13.47 جنيه 13.50 جنيه

الدرهم الإماراتي 13.75 جنيه 13.79 جنيه

الدولار الأسترالي 31.94 جنيه 32.03 جنيه

الدينار البحريني 133.98 جنيه 134.43 جنيه

الريال العماني 131.18 جنيه 131.61 جنيه

الريال القطري 13.85 جنيه 13.90 جنيه

الدينار الأردني 71.16 جنيه 71.54 جنيه





اقرأ أيضا



سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16-3-2025 داخل البنوك والسوق السوداء

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد.. أفضل البنوك للبيع والشراء

