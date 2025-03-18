أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-3-2025 في المركزي المصري

أسعار العملات اليوم.. كشف البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالتعاملات السابقة.

أسعار العملات اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025, وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري, كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 50.4461 جنيهًا للشراء و50.5781 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 55.0215 جنيهًا للشراء و55.1756 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 65.4336 جنيهًا للشراء و65.625 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري 57.1368 جنيهًا للشراء و57.3123 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري 6.974 جنيهًا للشراء و6.9932 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 163.7754 جنيهًا للشراء و164.2892 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.4501 جنيهًا للشراء و13.486 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري إلى 13.7339 جنيهًا للشراء و13.7729 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري 13.8379 جنيهًا للشراء و13.8798 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري 131.0186 جنيهًا للشراء و131.3784 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 71.0508 جنيهًا للشراء و71.3573 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري 133.8092 جنيهًا للشراء و134.1771 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات الأجنبية الأخرى في البنك المركزي المصري

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري 35.1516 جنيهًا للشراء و35.246 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري إلى 32.0232 جنيهًا للشراء و32.1171 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري 4.9963 جنيهًا للشراء و5.0101 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري 4.7709 جنيهًا للشراء و4.7848 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 0.3397 جنيهًا للشراء و0.3406 جنيهًا للبيع.

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