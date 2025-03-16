عاجل| تراجع أسعار العملات اليوم الأحد بختام تعاملات البنوك

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-3-2025، داخل البنوك المصرية، حيث انخفضت قيمة الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات شاشات التداول.

ويأتي تراجع أسعار العملات اليوم وسط تحسن تدريجي في تدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى استقرار العوامل الاقتصادية المحلية التي تؤثر على سوق الصرف.

أسعار العملات اليوم

وسجلت أسعار العملات اليوم بالنسبة للدولار انخفاضًا طفيفًا مقارنة بمستويات الصباح، فيما واصل اليورو والجنيه الإسترليني تراجعهما في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرات قرارات البنوك المركزية الدولية على حركة العملات، كما شهدت بعض العملات العربية، مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي، استقرارًا نسبيًا مع نهاية التعاملات.

ويرجع انخفاض أسعار العملات اليوم، إلى عدة عوامل، من بينها تراجع الطلب على النقد الأجنبي وتحسن السيولة الدولارية في البنوك، بالإضافة إلى إجراءات البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف وتعزيز استقرار العملة المحلية.

ويترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق المال أي تطورات جديدة قد تؤثر على تحركات أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار المراقبة الدقيقة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

الموجز يعرض لكم عبر النقاط التالية التفاصيل الكاملة لآخر تطورات أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025، بعد تراجعه بختام التعاملات في البنوك والمصارف الرسمية والي جاء على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي اليوم شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.52 جنيه، وسعر البيع 50.66 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وهبط سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي، إذ سجل الشراء 54.97 جنيه، والبيع عند 55.12 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وانخفض مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.47 جنيه، والبيع عند 13.51 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ونزل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.76 جنيه، والبيع عند 13.79 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وهبط سعر الدينار الكويتي اليوم، إذ سجل الشراء عند 164.84 جنيه، فيما جاء البيع 164.59 جنيه.

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