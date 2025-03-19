عاجل.. ارتفاع سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-3-2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الارتفاع الطفيف في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، ليسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.48 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 50.58 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.48 جنيهًا للشراء و50.58 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 50.45 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) عند 50.45 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 50.45 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 50.44 جنيهًا للشراء و50.54 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.43 جنيهًا للشراء و50.53 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.43 جنيهًا للشراء و50.4807 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي إلى 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول إلى 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

استقر سعر الدولار اليوم في بنك البركة عند 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 50.42 جنيهًا للشراء و50.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 50.4131 جنيهًا للشراء و50.5483 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 50.41 جنيهًا للشراء و50.51 جنيهًا للبيع.

اقرأ أيضًا: