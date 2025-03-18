عاجل.. تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-3-2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من التراجع الطفيف في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، ليسجل في بنك القاهرة نحو 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.48 جنيهًا للشراء و50.58 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 50.48 جنيهًا للشراء و50.58 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 50.47 جنيهًا للشراء و50.57 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 50.47 جنيهًا للشراء و50.57 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك CIB 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد إلى 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 50.46 جنيهًا للشراء و50.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك البركة 50.45 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK إلى 50.45 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 50.45 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.45 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس إلى 50.45 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.45 جنيهًا للشراء و50.55 جنيهًا للبيع.

السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي المصري

بلغ السعر الرسمي للدولار اليوم في البنك المركزي المصري 50.4461 جنيهًا للشراء و50.5781 جنيهًا للبيع.

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