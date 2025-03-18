سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-3-2025 في البنوك.. بكام؟

سعر اليورو اليوم.. سجل سعر اليورو مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، ليسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 55.0215 جنيهًا للشراء و55.1756 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 55.0215 جنيهًا للشراء و55.1756 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.9645 جنيهًا للشراء و55.1839 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 54.9296 جنيهًا للشراء و55.1295 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك SAIB 54.86 جنيهًا للشراء و55.17 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 54.8558 جنيهًا للشراء و55.1769 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 54.845 جنيهًا للشراء و55.166 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 54.845 جنيهًا للشراء و55.166 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية إلى 54.8425 جنيهًا للشراء و55.166 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي 54.84 جنيهًا للشراء و55.16 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 54.8341 جنيهًا للشراء و55.1197 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) إلى 54.8341 جنيهًا للشراء و55.0641 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 54.8341 جنيهًا للشراء و55.1551 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 54.824 جنيهًا للشراء و55.1652 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) إلى 54.819 جنيهًا للشراء و55.1552 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي 54.6831 جنيهًا للشراء و55.1138 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 54.5599 جنيهًا للشراء و55.0641 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وصل سعر اليورو اليوم في بنك CIB إلى 53.6724 جنيهًا للشراء و54.3921 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 52.6264 جنيهًا للشراء و52.9077 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي 52.616 جنيهًا للشراء و52.8972 جنيهًا للبيع.

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