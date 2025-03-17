سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 17-3-2025 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 17 مارس 2025, والذي شهد حالة من التراجع مقارنة بتعاملات أمس.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 17 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.4835 جنيهًا للشراء و13.5101 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.4808 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) إلى 13.4755 جنيهًا للشراء و13.5047 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB 13.4735 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.4709 جنيهًا للشراء و13.5069 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) إلى 13.4616 جنيهًا للشراء و13.5079 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.4486 جنيهًا للشراء و13.5047 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.4486 جنيهًا للشراء و13.5065 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 13.428 جنيهًا للشراء و13.5047 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.4272 جنيهًا للشراء و13.5173 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.42 جنيهًا للشراء و13.4949 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 13.4173 جنيهًا للشراء و13.4941 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.41 جنيهًا للشراء و13.48 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول 13.4005 جنيهًا للشراء و13.4967 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) إلى 13.3927 جنيهًا للشراء و13.5254 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 13.3801 جنيهًا للشراء و13.4967 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.26 جنيهًا للشراء و13.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي إلى 13.1169 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 13.0242 جنيهًا للشراء و13.496 جنيهًا للبيع.

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