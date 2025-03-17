تراجع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري الاثنين 17 مارس 2025

شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 17 مارس 2025 تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري مع عودة التعاملات البنكية، حيث انخفض بمقدار قرش واحد في أغلب البنوك، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية.

ويوضح الموجز في السطور التالية سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

تراجع سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي مقارنة بالأسعار السابقة، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الشراء: 13.45 جنيه.

سعر البيع: 13.51 جنيه.



سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري انخفاضًا بقيمة قرش واحد، ليسجل:

سعر الشراء: 13.43 جنيه.

سعر البيع: 13.50 جنيه.



سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

شهد بنك قناة السويس تراجعًا في سعر الريال السعودي، ليصل إلى:

سعر الشراء: 13.43 جنيه.

سعر البيع: 13.54 جنيه.



سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

انخفض سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة، مسجلًا:

سعر الشراء: 13.44 جنيه.

سعر البيع: 13.51 جنيه.



سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

في بنك مصر، شهد الريال السعودي تراجعًا طفيفًا على النحو التالي:

سعر الشراء: 13.43 جنيه.

سعر البيع: 13.50 جنيه.



أسباب تراجع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

يعود الانخفاض الطفيف في سعر الريال السعودي إلى استقرار المعروض النقدي وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية، خاصة مع انتهاء عطلة نهاية الأسبوع واستئناف التعاملات البنكية، وكما تلعب العوامل الاقتصادية، مثل تغيرات أسعار الصرف العالمية وحركة التجارة، دورًا في تحديد أسعار العملات في السوق المصرية.

توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة القادمة

يتوقع الخبراء استمرار التذبذب الطفيف في سعر الريال السعودي خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع استقرار الطلب على العملة السعودية قبل موسم العمرة وشهر رمضان، والذي عادةً ما يشهد زيادة في الإقبال على الريال السعودي من قِبَل المعتمرين.

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