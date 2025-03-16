ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد 16-3-2025 في الصاغة.. صدمة في عيار 21

سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب حالة من الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الأحد 16 مارس 2025, ليسجل جرام الذهب عيار 21, الأكثر تداولًا, نحو 4,215 جنيهًا للبيع و4,190 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب اليوم الأحد 16 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,817.25 جنيهًا للبيع و4,788.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,415.75 جنيهًا للبيع و4,389.5 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 5.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، إلى 4,215 جنيهًا للبيع و4,190 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 18 ليسجل 3,612.75 جنيهًا للبيع و3,591.5 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 14 نحو 2,810 جنيهات للبيع و2,793.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 2,408.5 جنيهًا للبيع و2,394.25 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة قدرها 2.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 9 إلى 1,806.5 جنيهًا للبيع و1,795.75 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 2.25 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 33,720 جنيهًا للبيع و33,520 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهًا.

تراجع سعر الأوقية عالميًا

على الصعيد العالمي، تراجعت أوقية الذهب لتسجل 2,985.11 دولارًا للبيع و2,984.73 دولارًا للشراء، بانخفاض قدره 1.25 دولار.

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أسعار الذهب في مصر اليوم.. استقرار وسط توقعات بارتفاع طفيف