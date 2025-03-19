تراجع سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19-3-2025 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه حالة من التراجع الطفيف في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، ليسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي، عند 13.4595 جنيهًا، فيما وصل سعر البيع إلى 13.4887 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.4595 جنيهًا للشراء و13.4887 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

استقر سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) عند 13.4435 جنيهًا للشراء و13.4727 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري إلى 13.441 جنيهًا للشراء و13.4778 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.4327 جنيهًا للشراء و13.4623 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 13.4323 جنيهًا للشراء و13.4786 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي عند 13.422 جنيهًا للشراء و13.4486 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB إلى 13.4203 جنيهًا للشراء و13.4727 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.4167 جنيهًا للشراء و13.4727 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 13.4122 جنيهًا للشراء و13.4807 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عند 13.3972 جنيهًا للشراء و13.485 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 13.3961 جنيهًا للشراء و13.4727 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.3961 جنيهًا للشراء و13.4695 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.396 جنيهًا للشراء و13.4727 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 13.39 جنيهًا للشراء و13.47 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 13.3759 جنيهًا للشراء و13.4698 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة 13.3756 جنيهًا للشراء و13.4727 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 13.3579 جنيهًا للشراء و13.4907 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) عند 13.3536 جنيهًا للشراء و13.4672 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 13.3105 جنيهًا للشراء و13.4911 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.24 جنيهًا للشراء و13.47 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.0961 جنيهًا للشراء و13.4702 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد عند 13.001 جنيهًا للشراء و13.472 جنيهًا للبيع.

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