شهد سعر الريال السعودي اليوم، الثلاثاء 18 مارس 2025، استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الشراء نحو 13.48 جنيه، وسعر البيع نحو 13.52 جنيه.

ويرصد لكم الموجز سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.44 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.44 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي-مصر

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي-مصر 13.44 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.44 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي المصري 13.43 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 13.43 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.4835 جنيه للشراء و13.5101 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.427 جنيه للشراء و13.483 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الريال السعودي 13.4501 جنيه للشراء و13.4860 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق الموازية

في السوق الموازية، سجل الريال السعودي سعر شراء يبلغ 13.23 جنيه وسعر بيع يبلغ 13.49 جنيه.

أهمية متابعة أسعار الصرف

تُعتبر متابعة أسعار صرف العملات الأجنبية، بما في ذلك الريال السعودي، أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والأفراد الذين يخططون للسفر أو أداء العمرة والحج، وكما تؤثر تقلبات أسعار الصرف على تكلفة السلع المستوردة والخدمات، مما ينعكس على الاقتصاد المحلي.

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