سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18-3-2025 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه حالة من التراجع الطفيف في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، ليسجل في بنك الإسكندرية نحو 13.4274 جنيهًا للشراء و13.4834 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 13.4595 جنيهًا للشراء و13.4887 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.4595 جنيهًا للشراء و13.4887 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 13.4542 جنيهًا للشراء و13.4834 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند 13.4501 جنيهًا للشراء و13.486 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 13.4403 جنيهًا للشراء و13.4866 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 13.4388 جنيهًا للشراء و13.5092 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB إلى 13.4309 جنيهًا للشراء و13.4834 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.4274 جنيهًا للشراء و13.4834 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.4247 جنيهًا للشراء و13.4513 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة عند 13.4067 جنيهًا للشراء و13.4848 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.4067 جنيهًا للشراء و13.4834 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.4066 جنيهًا للشراء و13.4834 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس إلى 13.4059 جنيهًا للشراء و13.4959 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.40 جنيهًا للشراء و13.48 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول 13.3926 جنيهًا للشراء و13.4887 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة عند 13.3839 جنيهًا للشراء و13.4807 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 13.3695 جنيهًا للشراء و13.4861 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 13.3685 جنيهًا للشراء و13.5014 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 13.321 جنيهًا للشراء و13.5017 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.25 جنيهًا للشراء و13.48 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.1065 جنيهًا للشراء و13.4812 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد عند 13.0113 جنيهًا للشراء و13.4827 جنيهًا للبيع.

اقرأ أيضًا: