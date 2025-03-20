أسعار العملات اليوم الخميس 20-3-2025.. الأجنبية والعربية

أسعار العملات اليوم.. كشف البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات اليوم الخميس 20 مارس 2025, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالتعاملات السابقة.

أسعار العملات اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار العملات اليوم الخميس 20 مارس 2025, وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري, كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 50.5747 جنيهًا للشراء و50.7104 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 55.1163 جنيهًا للشراء و55.2744 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 65.5499 جنيهًا للشراء و65.7461 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري 6.9911 جنيهًا للشراء و7.0113 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري 57.5563 جنيهًا للشراء و57.7436 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري إلى 7.3898 جنيهًا للشراء و7.4102 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 164.1823 جنيهًا للشراء و164.6977 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.4834 جنيهًا للشراء و13.5203 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 71.232 جنيهًا للشراء و71.5541 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري 134.1433 جنيهًا للشراء و134.5175 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري 13.8713 جنيهًا للشراء و13.9123 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 131.3697 جنيهًا للشراء و131.7393 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري 13.7678 جنيهًا للشراء و13.8085 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري 5.0041 جنيهًا للشراء و5.0186 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري إلى 4.7696 جنيهًا للشراء و4.7839 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري 35.2904 جنيهًا للشراء و35.3925 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري 32.0037 جنيهًا للشراء و32.1048 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 0.3375 جنيهًا للشراء و0.3385 جنيهًا للبيع.

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