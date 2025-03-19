سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19-3-2025 داخل البنوك والسوق السوداء

تتغير أسعار العملات الأجنبية بشكل يومي وفقاً للعديد من العوامل الاقتصادية والمالية، ومن بين هذه العملات التي تحظى باهتمام كبير في السوق المصري، يأتي الدينار الكويتي.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 19مارس 2025، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.19جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.65جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.07جنيهاً للشراء، 162.90 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.07جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.12 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.07جنيهاً للشراء، 162.90جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.24جنيهاً للشراء، 160.25جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.07جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.31جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.07 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.34جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 163.97جنيهاً للشراء، والبيع 156.77جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.07جنيهاً للشراء، والبيع 162.87جنيهاً

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم

في البنك المصري الخليجي نحو 164.25جنيهاً للشراء، والبيع 156.36 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.07جنيهاً للشراء، والبيع 152.78جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 164.50جنيهاً للشراء، والبيع 154.65جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.04 جنيهاً، والبيع 163.69جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.11جنيهاً، بيع 163.72جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.44 جنيهاً، والبيع 157.28جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 163.94 جنيهاً، والبيع 159.60جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.11جنيهاً، والبيع 163.72 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.11 جنيهاً، بيع 163.72جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء



ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 164.09 جنيهاً والبيع 162.77جنيهاً

1 دينار كويتى 164.07 جنيه مصري

5 دينار كويتى 820.37 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,640.74 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,101.85 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,203.7 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,407.4 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,611.1 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,814.8 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,018.5 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,222.2 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,037 جنيه مصري

700 دينار كويتى 114,851.8 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,074 جنيه مصري

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