سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 18-3-2025 داخل البنوك والسوق السوداء

يُعد الدينار الكويتي من العملات المهمة في سوق الصرف المصري، حيث يحظى باهتمام واسع من قبل الأفراد والشركات نظرًا لقيمته المرتفعة واستقرار سعره، وتتفاوت أسعاره يوميًا بين البنوك المختلفة وكذلك في السوق السوداء، مما يدفع الكثيرين إلى متابعة التحديثات المستمرة.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 18مارس 2025، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.28جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.77جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.18جنيهاً للشراء، 163.03 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.18جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.24 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.17جنيهاً للشراء، 163.03جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.48جنيهاً للشراء، 160.54جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.15جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.43جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.18 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.47جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.19جنيهاً للشراء، والبيع 156.96جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.21جنيهاً للشراء، والبيع 163.02جنيهاً

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم

في البنك المصري الخليجي نحو 164.31جنيهاً للشراء، والبيع 163.02جنيهاً

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.12جنيهاً للشراء، والبيع 152.87جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 164.53جنيهاً للشراء، والبيع 154.73جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.12جنيهاً، والبيع 163.77 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.21جنيهاً، بيع 163.77جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.44جنيهاً، والبيع 157.28 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.02 جنيهاً، والبيع 159.70جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.21جنيهاً، والبيع 163.84 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.21جنيهاً، بيع 163.84جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء



ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 163.93 جنيهاً والبيع 162.61جنيهاً

1 دينار كويتى 163.93 جنيه مصري

5 دينار كويتى 819.65 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,639.3 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,098.25 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,196.5 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,393 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,589.5 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,786 جنيه مصري

250 دينار كويتى 40,982.5 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,179 جنيه مصري

500 دينار كويتى 81,965 جنيه مصري

700 دينار كويتى 114,751 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 163,930 جنيه مصري

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