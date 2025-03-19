عاجل| ارتفاع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 19-3-2025، وسط ترقب واسع من المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرفي لتطورات الأوضاع الاقتصادية.

وجاء ارتفاع سعر الدولار الآن مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها التغيرات في حجم الطلب على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى التوقعات المرتبطة بقرارات البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية وسعر الفائدة.

سعر الدولار الآن

ويأتي هذا التحرك في سعر الدولار الآن في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تغيرات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال، كما تلعب عوامل محلية، مثل العرض والطلب في السوق السوداء والتحركات المصرفية، دورًا في تحديد اتجاهات العملة الخضراء.

من جانبهم، يترقب المواطنون والمستثمرون أي مستجدات قد تؤثر على أسعار الصرف، لا سيما في ظل تأثيرات ارتفاع سعر الدولار الآن على أسعار السلع المستوردة والتضخم.

وتظل توقعات السوق متباينة بشأن الاتجاه المستقبلي للعملة الأمريكية، مع استمرار حالة الترقب لأي قرارات قد تصدر عن الجهات الرسمية لضبط سوق الصرف.

ويُذكر أن البنوك وشركات الصرافة تواصل تحديث أسعارها على مدار اليوم وفقًا لحركة العرض والطلب، مما يجعل مراقبة سعر الدولار الآن ضرورة ملحة للمتعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

سعر الدولار الآن

الموجز ينقل لكم عبر النقاط التالية آخر التطورات الذي وصل لها سعر الدولار الآن بعد ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم 19 مارس 2025، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.60 جنيه للشراء، ونحو 50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.60 جنيه للشراء، ونحو 50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وقفز سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

وارتفع سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.60 جنيه للشراء، ونحو 50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وقفز سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.60 جنيه للشراء، ونحو 50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وصعد سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وزاد سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.64 جنيه للشراء، ونحو 50.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.61 جنيه للشراء، ونحو 50.71 جنيه للبيع

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