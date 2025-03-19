سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الصاغة.. الجرام بكام؟

سعر الذهب والسبائك اليوم.. أعلنت منصة “آي صاغة” عن تحديث سعر الذهب والسبائك, والذي شهد حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 19 مارس 2025, ليسجل جرام الذهب عيار 21 إلى 4,275 جنيهًا للبيع و4,250 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 19 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4,885.75 جنيهًا للبيع و4,857.25 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة قدرها 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 4,478.5 جنيهًا للبيع و4,452.5 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة 5.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4,275 جنيهًا للبيع و4,250 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3,664.25 جنيهًا للبيع و3,642.75 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 2,850 جنيهًا للبيع و2,833.25 جنيهًا للشراء، بزيادة 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2,442.75 جنيهًا للبيع و2,428.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 2.75 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 9 إلى 1,832.25 جنيهًا للبيع و1,821.5 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة 2.25 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب 34,200 جنيهًا للبيع و34,000 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب إلى 3,042.47 دولارًا للبيع و3,042.11 دولارًا للشراء، بزيادة قدرها 0.5 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 5,030 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,480 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 24,795 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 49,580 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب نصف أونصة (15.55 جم): 77,080 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 99,120 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب أونصة (31.1 جم): 154,070 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا: 247,600 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 495,100 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1,233,375 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,466,000 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 1000 جرام (كيلو ذهب): 4,930,000 جنيهًا

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