سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 17 مارس 2025 في الصاغة.. المعدن الأصفر

سعر الذهب والسبائك اليوم.. تزاد مؤشرات البحث يوميًا من قبل المستثمرين والمقبلين على الزواج عن سعر الذهب والسبائك, والذي شهد حالة من الارتفاع الطفيف في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 17 مارس 2025.

سعر الذهب والسبائك اليوم

ينشر “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 17 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,817.25 جنيهًا للبيع و4,788.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,415.75 جنيهًا للبيع و4,389.5 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 5.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4,215 جنيهًا للبيع و4,190 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة 5 جنيهات مقارنة بالأمس.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3,612.75 جنيهًا للبيع و3,591.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 2,810 جنيهًا للبيع و2,793.25 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل الذهب عيار 12 نحو 2,408.5 جنيهًا للبيع و2,394.25 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 2.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 9 إلى 1,806.5 جنيهًا للبيع و1,795.75 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة 2.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 33,720 جنيهًا للبيع و33,520 جنيهًا للشراء، بزيادة 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

ارتفع سعر الأوقية في الأسواق العالمية ليسجل 2,989.04 دولارًا للبيع و2,988.75 دولارًا للشراء، بزيادة طفيفة قدرها 0.25 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

شهدت أسعار سبائك الذهب استقرارًا في الأسواق، وجاءت كالتالي:

سعر سبيكة الذهب 1 جرام – 4,970 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام – 12,325 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 5 جرام – 24,485 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 10 جرام – 48,960 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب نصف أونصة (15.55 جرام) – 76,115 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 20 جرام – 97,880 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب أونصة (31.1 جرام) – 152,140 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 50 جرام – 244,500 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 100 جرام – 488,900 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 250 جرام – 1,217,875 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 500 جرام – 2,435,000 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 1000 جرام – 4,868,000 جنيهًا

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