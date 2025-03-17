سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17 مارس 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 مارس 2025 استقرارًا نسبيًا بعد موجة من التذبذب خلال الأيام الماضية، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 أمس بمقدار 20 جنيهًا، في ظل انخفاض سعر الذهب عالميًا إلى 2986 دولارًا للأوقية.

ويوضح الموجز تفاصيل اسعار الذهب في التقرير التالي

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم وفقًا لآخر تحديث للأسواق المحلية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 4806 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21: 4205 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 3604 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 33,640 جنيهًا.



أسعار سبائك الذهب اليوم

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم استقرارًا بعد انخفاضها في الأيام الماضية، حيث سجلت الأسعار التالية:

سبيكة الذهب 1 جرام: 4970 جنيهًا.

سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,238 جنيهًا.

سبيكة الذهب 5 جرامات: 24,311 جنيهًا.

سبيكة الذهب 10 جرامات: 48,613 جنيهًا.

سبيكة الذهب 31 جرامًا (أونصة): 151,062 جنيهًا.

سبيكة الذهب 50 جرامًا: 248,500 جنيه.

سبيكة الذهب 100 جرام: 497,000 جنيه.



تأثير الأسعار العالمية على سوق الذهب المصري

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطًا وثيقًا بالسعر العالمي، حيث سجلت أوقية الذهب عالميًا اليوم 2986 دولارًا، مما ساهم في استقرار الأسعار محليًا، بالإضافة إلى ذلك، تؤثر قرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة على حركة الذهب، حيث يلجأ المستثمرون إليه كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق المالية.

مصنعية ودمغة سبائك الذهب في مصر

تختلف قيمة المصنعية والدمغة المفروضة على سبائك الذهب حسب وزنها، وقد جاءت على النحو التالي:

سبيكة 1 جرام: 75 – 85 جنيهًا.

سبيكة 2.5 جرام: 66 جنيهًا.

سبيكة 5 جرامات: 60 جنيهًا.

سبيكة 10 جرامات: 60 جنيهًا.

سبيكة 20 جرامًا: 56 جنيهًا.

سبيكة 31 جرامًا (أونصة): 56 جنيهًا.



توقعات أسعار الذهب في الأيام المقبلة

من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة بناءً على العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع متابعة قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على الأسواق المالية. كما يتأثر السوق المحلي بحركة العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض الأسعار.

يُنصح الراغبون في الاستثمار بالذهب بمتابعة الأسعار بشكل مستمر، خاصة في ظل التذبذب الحالي، لاتخاذ القرارات المناسبة سواء بالشراء أو البيع

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