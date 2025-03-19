أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-3-2025 في مصر والعالم.. تحديث جديد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 تغيرات ملحوظة في السوق المحلية والعالمية، حيث تأثر المعدن الأصفر بالتقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مستوى جديدًا في التعاملات الصباحية، بينما استمرت أوقية الذهب عالميًا في تحقيق مكاسب بعد تجاوزها حاجز 3000 دولار.

وفيما يلي يبين الموجز اسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر 4270 جنيها للشراء و4250 جنيها للبيع، وذلك دون احتساب المصنعية وضريبة الدمغة، ويعد هذا العيار الأكثر انتشارًا بين المشترين خاصة في الوجه القبلي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، اليوم الأربعاء، على النحو التالي دون إضافة المصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24: 4880 جنيها للشراء، 4857 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22: 4473 جنيها للشراء، 4452 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18: 3660 جنيها للشراء، 3643 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14: 2847 جنيها للشراء، 2833 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21، الذي يزن 8 جرامات، 34,160 جنيها للشراء و34,140 جنيها للبيع، دون احتساب المصنعية.

سعر أوقية الذهب عالميًا بالدولار

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها، حيث سجلت أوقية الذهب اليوم 3030 دولارًا للشراء و3029.5 دولار للبيع. ويأتي هذا الصعود بعد تجاوز الذهب لمستوى 3000 دولار للأوقية، متأثرًا بالتصعيد الجيوسياسي، لا سيما تجدد الحرب على غزة.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل، أبرزها:

التوترات الجيوسياسية: أي تصعيد سياسي أو عسكري يؤثر على الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

أسعار الفائدة العالمية: أي تغيير في سياسات الفيدرالي الأمريكي يؤثر على تحركات الذهب.

سعر الدولار: العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تجعلهما في تذبذب دائم.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار تقلبات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مع متابعة التطورات السياسية والاقتصادية العالمية لذلك، ينصح المستثمرون بمراقبة السوق قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

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