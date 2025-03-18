سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 18-3-2025 في الصاغة

سعر الذهب والسبائك اليوم.. تزداد مؤشرات البحث يوميًا من قبل المستثمرين والمقبلين على الزواج عن سعر الذهب والسبائك, والذي شهد حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025.

سعر الذهب والسبائك اليوم

ينشر “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4,840 جنيهًا للبيع و4,811.5 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة قدرها 5.75 جنيهات مقارنة بالأمس.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 4,436.75 جنيهًا للبيع و4,410.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4,235 جنيهًا للبيع و4,210 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3,630 جنيهًا للبيع و3,608.5 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2,823.25 جنيهًا للبيع و2,806.75 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 2,420 جنيهًا للبيع و2,405.75 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 2.75 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1,815 جنيهًا للبيع و1,804.25 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة 2.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 33,880 جنيهًا للبيع و33,680 جنيهًا للشراء، بزيادة بلغت 40 جنيهًا مقارنة بالأمس.

سعر أوقية الذهب عالميًا

تراجع سعر أوقية الذهب عالميًا ليسجل 3,018.14 دولارًا للبيع و3,017.85 دولارًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا قدره 0.25 دولارًا.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 4,985 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,365 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 5 جرام: 24,570 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 10 جرام: 49,130 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 76,380 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 20 جرام: 98,220 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب أونصة: 152,670 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 50 جرام: 245,350 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 490,600 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 250 جرام: 1,222,125 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,443,500 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,885,000 جنيهًا

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