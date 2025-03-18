أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025.. وارتفاع عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية، بعد الارتفاعات التي سجلها المعدن النفيس خلال الأيام الماضية. يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الأوقية عالميًا عند 2994 دولارًا، وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

ويوضح الموجز سعر الذهب اليوم في السوق المحلي

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18 مارس 2025

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل عيار 24، المعروف بارتفاع نقائه، نحو 4822 جنيهًا للجرام، بدون المصنعية، وهو الأقل تداولًا في السوق المصري.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

استقر سعر عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا وطلبًا، عند 4220 جنيهًا للجرام، ليبقى المؤشر الرئيسي لحركة السوق الذهبية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

بلغ سعر عيار 18 نحو 3617 جنيهًا للجرام، وهو المفضل في بعض المشغولات الذهبية نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنةً بالعيارات الأعلى.

سعر الذهب عيار 14 في الأسواق المصرية

وصل سعر عيار 14 إلى **2813 جنيه

ويُستخدم عادةً في تصميمات اقتصادية من المشغولات الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) 33760 جنيهًا، دون احتساب المصنعية والضريبة والدمغة.

استقرار سعر الأوقية عالميًا

حافظ سعر الأوقية (الأونصة) عالميًا على مستواه عند 2994 دولارًا، ما انعكس على استقرار أسعار الذهب في السوق المصري.

جدير بالذكر أن الأسعار المعلنة قد تختلف من محل ذهب لآخر حسب المصنعية والضريبة والدمغة، كما أنها قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة الأسواق العالمية.

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