ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. وسعر عيار 21 في الأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين 17 مارس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا وفقًا لآخر التحديثات في الأسواق المحلية والعالمية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 زيادة تخطت التوقعات، مما أثار اهتمام المستثمرين والمستهلكين، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

أسعار الذهب في البورصة المصرية والعالمية اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم

جاءت أسعار الذهب في السوق المصرية وفقًا لآخر التحديثات كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 4828 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22: 4426 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 4225 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 3621 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14: 2816 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 12: 2414 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 9: 1810 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 33,800 جنيه.



الذهب عالميًا.. فوق 3000 دولار للأوقية

على الصعيد العالمي، يتم تداول الذهب عند مستوى 3000 دولار أمريكي للأوقية في وقت كتابة هذا التقرير، وذلك بعد تصحيح سعري نتيجة جني الأرباح يوم الجمعة الماضية، حيث وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,005 دولارات أمريكية.

ويترقب المستثمرون أحداثًا مهمة هذا الأسبوع، أبرزها تصويت البرلمان الألماني غدًا الثلاثاء على خطة الإنفاق الدفاعي، والتي قد تؤثر على الأسواق العالمية، إضافة إلى لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.

قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الذهب

يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لاتخاذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية، وتشير التوقعات الحالية إلى عدم تغيير أسعار الفائدة، فيما تظل التوقعات متباينة بشأن احتمال خفضها في مايو أو يونيو.

في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى مستوى 3,000 دولار باعتباره حاجزًا نفسيًا رئيسيًا في السوق، حيث يتوقع المحللون أن يحافظ الذهب على هذا المستوى أو يتجاوزه إلى 3,100 - 3,200 دولار خلال الأسابيع المقبلة.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

وفقًا لتقديرات بنك UBS Group AG، من المتوقع أن يصل الذهب إلى 3200 دولار أمريكي للأوقية في الربع الثاني من عام 2025، مع استمرار تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يعزز الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.



تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا مستمرًا، متأثرة بالتطورات العالمية وقرارات السياسة النقدية الأمريكية، ومع وصول الذهب عالميًا إلى مستويات قياسية، يظل المستثمرون في حالة ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية، والتي سيكون لها تأثير مباشر على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في محافظات مصر المختلفة

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