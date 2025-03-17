أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم 17 مارس 2025 لمختلف الأعيرة

شهدت أسعار سبائك وعملات الذهب في مصر اليوم الاثنين، 17 مارس 2025، انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، وذلك وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، ونرصد التقاصيل عبر الموجز.

أسعار سبائك وعملات الذهب في مصر

سجلت أونصة الذهب التي تزن 31.10 جرام من عيار 24 سعرًا قدره 151,901.29 جنيه، بعد أن كانت تباع بسعر 152,274.49 جنيه في وقت سابق. ويعكس هذا التراجع استقرارًا نسبيًا في حركة السوق مع استمرار التأثيرات العالمية على أسعار المعدن الأصفر.

أما بالنسبة للعملات الذهبية، فقد تراجع سعر الجنيه الذهب عيار 21 الذي يزن 8 جرامات ليصل إلى 34,164 جنيه، في حين سجل ربع الجنيه الذهب الذي يزن 2 جرام سعرًا بلغ 8,552 جنيه، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية.

وفيما يتعلق بسبائك الذهب صغيرة الحجم، بلغ سعر سبيكة 0.25 جرام ذهب عيار 24 نحو 1,341.57 جنيه، بينما سجلت سبيكة 0.5 جرام ذهب عيار 24 سعر 2,543.14 جنيه، وحققت سبيكة 1 جرام ذهب عيار 24 سعرًا قدره 4,953.29 جنيه، ما يشير إلى انخفاض بسيط في الأسعار.

وبالنسبة لسبائك الذهب الأكبر حجمًا، فقد بلغ سعر سبيكة 10 جرام ذهب عيار 24 نحو 48,857.86 جنيه، بينما سجلت سبيكة 20 جرام ذهب عيار 24 سعر 97,695.71 جنيه.

كما سجلت سبيكة 25 جرام ذهب عيار 24 سعرًا قدره 122,119.64 جنيه، وبلغ سعر سبيكة 50 جرام ذهب عيار 24 نحو 244,714.29 جنيه.

أما بالنسبة للسبائك الأكبر حجمًا، فقد سجلت سبيكة الذهب 1 كيلو جرام عيار 24 سعرًا قدره 4,860,285.71 جنيه، في حين سجلت سبيكة 250 جرام عيار 24 سعر 1,215,571.43 جنيه.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

وفقًا لتقديرات بنك UBS Group AG، من المتوقع أن يصل الذهب إلى 3200 دولار أمريكي للأوقية في الربع الثاني من عام 2025، مع استمرار تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يعزز الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.

تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا مستمرًا، متأثرة بالتطورات العالمية وقرارات السياسة النقدية الأمريكية، ومع وصول الذهب عالميًا إلى مستويات قياسية، يظل المستثمرون في حالة ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية، والتي سيكون لها تأثير مباشر على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في محافظات مصر المختلفة

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