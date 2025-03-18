ارتفاع أسعار الذهب في مصر وسط توقعات بمواصلة الصعود عالميًا

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين 17 مارس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا تماشيًا مع الزيادة العالمية في أسعار المعدن النفيس، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قفزة تخطت التوقعات، ما أثار اهتمام المستثمرين والمتابعين للأسواق المالية، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الذهب في مصر اليوم

جاءت أسعار الذهب وفقًا لآخر التحديثات في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 4828 جنيهًا للجرام

عيار 22: 4426 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4225 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3621 جنيهًا للجرام

عيار 14: 2816 جنيهًا للجرام

عيار 12: 2414 جنيهًا للجرام

عيار 9: 1810 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 33,800 جنيه

الذهب عالميًا.. قفزة تاريخية تتجاوز 3,000 دولار للأوقية

على المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب إلى مستوى 3,000 دولار أمريكي للأوقية، مسجلًا رقمًا قياسيًا غير مسبوق. جاءت هذه الزيادة بعد عمليات جني أرباح شهدتها الأسواق يوم الجمعة الماضي، حيث سجل الذهب أعلى مستوى له تاريخيًا عند 3,005 دولارات.

عوامل مؤثرة في حركة أسعار الذهب

تصويت البرلمان الألماني: يترقب المستثمرون تصويت البرلمان الألماني على خطة الإنفاق الدفاعي، المقرر انعقاده غدًا الثلاثاء، وهو حدث قد يؤثر على الأسواق العالمية.

اجتماع مرتقب بين ترامب وبوتين: من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة اتفاق سلام محتمل بشأن الأزمة الأوكرانية، وهو ما قد يكون له تداعيات على أسعار الذهب.

قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: من المتوقع أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء لاتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة حاليًا، مع احتمالات خفضها في مايو أو يونيو المقبلين.

توقعات أسعار الذهب في المستقبل

وفقًا لتقديرات بنك UBS Group AG، يُتوقع أن يصل الذهب إلى مستوى 3,200 دولار أمريكي للأوقية خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا باستمرار التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، ما يعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستظل تحت تأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ما يضع المستثمرين في حالة ترقب لما ستسفر عنه قرارات السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الدولية خلال الفترة المقبلة.

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