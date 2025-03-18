أسعار الذهب اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية.. رقم تاريخي لعيار 21

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال ختام التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 18 مارس 2025، حيث سجلت مختلف الأعيرة زيادة ملحوظة وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين بالسوق المحلية والدولية لحركة الأسعار، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر عيار 24 نحو 4880 جنيهًا للبيع و4857.25 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 5.75 جنيه.

بلغ سعر عيار 22 نحو 4473.25 جنيهًا للبيع و4452.5 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 5.25 جنيه.

وصل سعر عيار 21 إلى 4270 جنيهًا للبيع و4250 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات.

بينما ارتفع سعر عيار 18 إلى 3660 جنيهًا للبيع و3642.75 جنيهًا للشراء، محققًا ارتفاعًا قدره 4.25 جنيه.

بلغ سعر عيار 14 نحو 2846.75 جنيهًا للبيع و2833.25 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 3.25 جنيه.

أما سعر عيار 12 فبلغ 2440 جنيهًا للبيع و2428.5 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2.75 جنيه.

سجل عيار 9 نحو 1830 جنيهًا للبيع و1821.5 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 2.25 جنيه.

أسعار الجنيه الذهب والمشغولات الذهبية

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 34160 جنيهًا للبيع و34000 جنيهًا للشراء.

سجل سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من لازوردي نحو 19775 جنيهًا، فيما بلغ سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي نحو 18405 جنيهًا.

بينما وصل سعر جنيه ذهب عيار 21 من لازوردي إلى 38265 جنيهًا.

أسعار السبائك الذهبية

سجلت سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 31.1 جرام نحو 26470 جنيهًا.

كما سجلت سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن 10 جرام نحو 5415 جنيهًا.

أسعار الفضة في الأسواق

بلغ سعر جنيه فضة عيار 925 من "الملاذ الآمن" نحو 600 جنيه.

أما سعر سبيكة فضة عيار 999 من G M فسجل نحو 375 جنيهًا.

سعر الأوقية عالميًا

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا، حيث تراجع سعر أوقية الذهب إلى 3030.7 دولار للبيع و3030.41 دولار للشراء، مسجلًا هبوطًا طفيفًا بمقدار 1 دولار.

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