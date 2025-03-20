تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 20 مارس 2025 مقابل الجنيه المصري

يبحث الكثير من المواطنين والمستثمرين عن تحديثات سعر الدولار اليوم الخميس 20 مارس 2025 مقابل الجنيه المصري، وذلك في ظل تقلبات سوق الصرف المحلي والعالمي، ويُعد سعر صرف الدولار من المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات وحركة الاستيراد والتصدير داخل مصر، ويستعرض الموجز اسعار الدولار.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجّل سعر الدولار في تعاملات اليوم استقرارًا ملحوظًا بالبنوك المصرية. وفيما يلي تفاصيل الأسعار في أبرز البنوك:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 50.60 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر البيع 50.70 جنيه.



سعر الدولار في بنك مصر

جاء سعر الدولار للشراء في بنك مصر عند مستوى 50.60 جنيه.

ووصل سعر البيع إلى 50.70 جنيه.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.60 جنيه للشراء.

وسعر البيع 50.70 جنيه.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر شراء الدولار في CIB حوالي 50.60 جنيه.

بينما وصل سعر البيع إلى 50.70 جنيه.



سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 50.60 جنيه للشراء.

وسجل 50.70 جنيه للبيع.



العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر

يشهد سوق الصرف في مصر حالة من الترقب بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة على الدولار، بالإضافة إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية العالمية كذلك، تلعب معدلات العرض والطلب في السوق المحلية دورًا كبيرًا في تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في السوق السوداء

على الرغم من استقرار الأسعار في البنوك، إلا أن السوق السوداء تشهد ارتفاعًا نسبيًا، حيث يتراوح سعر الدولار بين 51 و52 جنيهًا، بحسب المناطق المختلفة، وسط تحذيرات من التعامل في السوق الموازية.

توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة

يتوقع الخبراء استمرار استقرار الدولار في البنوك خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات طفيفة بناءً على قرارات البنك المركزي المصري، ومدى توافر العملة الصعبة من خلال موارد السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية.

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