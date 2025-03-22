أسعار العملات اليوم السبت 22-3-2025.. قبل عودة البنوك

أسعار العملات اليوم.. كشفت البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات اليوم السبت 22 مارس 2025, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي مقارنة عقب ارتفاعه أمس في جميع البنوك.

أسعار العملات اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار العملات اليوم السبت 22 مارس 2025, وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري, كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 50.4969 جنيهًا للشراء و50.6319 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل اليورو 54.7639 جنيهًا للشراء و54.9154 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.3986 جنيهًا للشراء و65.5936 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر اليوان الصيني عند 6.9718 جنيهًا للشراء و6.9913 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل الفرنك السويسري 57.2268 جنيهًا للشراء و57.4058 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي إلى 163.8713 جنيهًا للشراء و164.416 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي 13.4623 جنيهًا للشراء و13.499 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل الدرهم الإماراتي 13.747 جنيهًا للشراء و13.7856 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال القطري 13.85 جنيهًا للشراء و13.8927 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل الدينار البحريني 133.9513 جنيهًا للشراء و134.3271 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال العماني 131.1609 جنيهًا للشراء و131.5627 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الكرونة السويدية إلى 4.954 جنيهًا للشراء و4.9681 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل الدولار الكندي 35.1137 جنيهًا للشراء و35.2149 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الأسترالي 31.7474 جنيهًا للشراء و31.8475 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الين الياباني إلى 0.3398 جنيهًا للشراء و0.3407 جنيهًا للبيع.

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