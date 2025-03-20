عاجل| تراجع أسعار العملات اليوم بختام التعاملات قبل بداية عطلة البنوك

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025، داخل البنوك المصرية، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين لتطورات سوق الصرف.

وجاء انخفاض أسعار العملات اليوم بعد تحسن المعروض من النقد الأجنبي، إلى جانب استقرار السياسات النقدية التي ساهمت في تقليل الضغط على العملات الأجنبية.

أسعار العملات اليوم

وقد سجلت أسعار العملات اليوم بالنسبة لسعر الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الجنيه المصري، كما انخفضت بعض العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي، متأثرة بتراجع الطلب داخل السوق المصرفية.

ويأتي تراجع أسعار العملات اليوم وسط جهود مستمرة من البنك المركزي المصري لدعم استقرار سوق الصرف، ومتابعة حركة العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار.

ويترقب المستثمرون أي قرارات جديدة قد تؤثر على اتجاهات العملات خلال الأيام المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار الفائدة. ومع استمرار البنوك في تحديث أسعار العملات اليوم على مدار اليوم، يظل سوق الصرف تحت تأثير العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، مما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا للمستوردين والمصدرين والمستثمرين.

الموجز يستعرض معكم عبر النقاط التالية تفاصيل آخر تطورات أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025، بعد تراجعها في الختام والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.50 جنيه، وسعر البيع 50.63 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وهبط سعر صرف اليورو، إذ سجل الشراء 54.76 جنيه، والبيع عند 54.92 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

كما نزل مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.46 جنيه، والبيع عند 13.50 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.75 جنيه، والبيع عند 13.79 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وهبط سعر الدينار الكويتي، اليوم، إذ سجل الشراء عند 163.87 جنيه، فيما جاء البيع 164.42 جنيه.

اقرأ أيضًا:

عاجل| تراجع سعر الدولار الآن خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

عاجل| هبوط سعر الذهب اليوم الخميس 20-3-2025.. صدمة في عيار 21