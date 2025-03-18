عاجل| تراجع أسعار العملات اليوم الثلاثاء بختام التعاملات

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 18-3-2025، داخل البنوك العاملة في مصر، باستثناء اليورو الأوروبي، الذي سجل ارتفاعًا جديدًا.

وتأتي تحركات أسعار العملات اليوم في ظل تحركات سوق الصرف العالمية والتغيرات الاقتصادية المؤثرة على أسعار العملات، سواء محليًا أو دوليًا.

أسعار العملات اليوم

وسجلت أسعار العملات اليوم الأجنبية إذ شهد الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والريال السعودي انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالجلسات السابقة، مما يعكس زيادة المعروض من النقد الأجنبي داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى استمرار تدفقات العملة الصعبة من مصادر متعددة.

وعلى الجانب الآخر، واصل اليورو الأوروبي صعوده مدفوعًا بتحركاته القوية عالميًا، خاصة مع البيانات الاقتصادية الإيجابية التي دعمت ارتفاع قيمته أمام العملات الرئيسية.

ويترقب المستثمرون والمواطنون تحركات جديدة خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وتأثيراتها على العملة المحلية، كما يظل أداء الدولار عالميًا واليورو في منطقة اليورو من العوامل الأساسية التي تؤثر على اتجاهات أسعار الصرف في مصر.

وتعد متابعة أسعار العملات اليوم أمرًا حيويًا للعديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات الاستيراد والتجارة الخارجية، حيث ينعكس أي تغير في أسعار الصرف على تكلفة السلع والخدمات، مما يجعل الأسواق تترقب أي تطورات جديدة في الفترة المقبلة.

وخلال السطور التالية، سوف نعرض لكم أسعار العملات اليوم في البنوك التي شهدت تراجعًا مقابل الجنيه، بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنك المركزي.

أسعار العملات اليوم

الموجز ينقل لكم عبر النقاط التالية تفاصيل آخر مستجدات وصلت لها أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 بختام تعاملات البنوك، والتي وصلت إلى النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي اليوم شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.41 جنيه، وسعر البيع 50.55 جنيه.

سعر اليورو اليوم

بينما ارتفع سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي، إذ سجل الشراء 55.13 جنيه، والبيع عند 55.28 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وانخفض مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.44 جنيه، والبيع عند 13.48 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ونزل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.72 جنيه، والبيع عند 13.76 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وهبط سعر الدينار الكويتي اليوم، إذ سجل الشراء عند 163.65 جنيه، فيما جاء البيع 164.20 جنيه.

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