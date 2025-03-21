أسعار العملات اليوم الجمعة 21-3-2025.. بعد ارتفاعه أمس

أسعار العملات اليوم.. أعلن البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات اليوم الجمعة21 مارس 2025, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي مقارنة عقب ارتفاعه أمس في جميع البنوك.

أسعار العملات اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار العملات اليوم الجمعة 21 مارس 2025, وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري, كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 50.4969 جنيهًا للشراء و50.6319 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 54.7639 جنيهًا للشراء و54.9154 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 65.3986 جنيهًا للشراء و65.5936 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري عند 6.9718 جنيهًا للشراء و6.9913 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري 57.2268 جنيهًا للشراء و57.4058 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري 7.3416 جنيهًا للشراء و7.3618 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 163.8713 جنيهًا للشراء و164.4160 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.4623 جنيهًا للشراء و13.4990 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 71.1225 جنيهًا للشراء و71.5140 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري 133.9513 جنيهًا للشراء و134.3271 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري 13.8500 جنيهًا للشراء و13.8927 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري 131.1609 جنيهًا للشراء و131.5627 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري إلى 13.7470 جنيهًا للشراء و13.7856 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري 4.9540 جنيهًا للشراء و4.9681 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري 4.7434 جنيهًا للشراء و4.7580 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري 35.1137 جنيهًا للشراء و35.2149 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري 31.7474 جنيهًا للشراء و31.8475 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري إلى 0.3398 جنيهًا للشراء و0.3407 جنيهًا للبيع.

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