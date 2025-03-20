سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 20-3-2025 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس 20 مارس تغييرات ملحوظة في البنوك المصرية، حيث اختلفت أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 20 مارس، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.69جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.18جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.66جنيهاً للشراء، 163.54 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.74جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.70 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.74جنيهاً للشراء، 163.49جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.76جنيهاً للشراء، 160.73جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.66جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.87جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.65 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.92جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.58جنيهاً للشراء، والبيع 157.21جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.74جنيهاً للشراء، والبيع 163.46جنيهاً

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 164.83جنيهاً للشراء، والبيع 156.86 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.66جنيهاً للشراء، والبيع 153.33جنيهاً

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.08جنيهاً للشراء، والبيع 155.22جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.63 جنيهاً، والبيع 164.25جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.6جنيهاً، بيع 164.22جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.93جنيهاً، والبيع 157.75 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.48 جنيهاً، والبيع 160.11جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.63جنيهاً، والبيع 164.25 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.63جنيهاً، بيع 164.25جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 164.33 جنيهاً والبيع 163جنيهاً

1 دينار كويتى 164.74 جنيه مصري

5 دينار كويتى 823.72 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,647.44 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,118.6 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,237.2 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,474.4 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,711.6 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,948.8 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,186 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,423.2 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,372 جنيه مصري

700 دينار كويتى 115,320.8 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,744 جنيه مصري

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