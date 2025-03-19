سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 19 مارس 2025

شهد سعر الدينار الكويتي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الشراء 164.198 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 163.652 جنيه، بتغير بلغ -0.09 جنيه مقارنة بسعر الأمس الذي كان 164.289 جنيه، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

أفضل البنوك في تعاملات الدينار الكويتي

أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 163.95 جنيه.

أفضل بنك للبيع: بنك التنمية الصناعية بسعر 163.72 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدينار الكويتي في مختلف البنوك على النحو التالي:

السوق السوداء: 164.00 جنيه للشراء – 162.68 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 164.074 جنيه للشراء – 162.908 جنيه للبيع.

بنك مصر: 164.074 جنيه للشراء – 163.121 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 164.074 جنيه للشراء – 162.908 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 164.242 جنيه للشراء – 160.254 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 164.074 جنيه للشراء – 161.344 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 164.11 جنيه للشراء – 163.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 164.074 جنيه للشراء – 157.31 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري (QNB): 164.041 جنيه للشراء – 156.775 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 164.074 جنيه للشراء – 162.876 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 164.256 جنيه للشراء – 156.364 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 164.074 جنيه للشراء – 152.788 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 164.501 جنيه للشراء – 154.658 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 164.047 جنيه للشراء – 163.691 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية (SAIB): 164.11 جنيه للشراء – 163.72 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 167.44 جنيه للشراء – 157.281 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 163.946 جنيه للشراء – 159.602 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني: 164.11 جنيه للشراء – 163.72 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 164.11 جنيه للشراء – 163.72 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 164.139 جنيه للشراء – 158.628 جنيه للبيع.

أونصة الذهب وسعر الدينار الكويتي

سجلت أونصة الذهب عالميًا سعر 934.37 دولار.

بلغت قيمة الدينار الكويتي مقابل أونصة الذهب حوالي 151,947 جنيه مصري.

اقرأ أيضاً:

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 15-3-2025

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 14-3-2025.. وصل كام؟