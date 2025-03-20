سعر الريال السعودي اليوم الخميس 20-3-2025.. أعلى وأقل سعر بكام؟

سعر الريال السعودي اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه, الذي شهد حالة من الارتفاع الطفيف في مستهل تعاملات اليوم الخميس 20-3-2025.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 20 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم، عند 13.4981 جنيهًا، يليه المصرف العربي الدولي (AIB) بسعر 13.4901 جنيهًا, بينما البنك المركزي المصري حدد سعر الشراء عند 13.4834 جنيهًا.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم

جاء أقل سعر لبيع الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي وبنك SAIB، عند 13.51 جنيهًا, بينما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي أعلى سعر للبيع، عند 13.5391 جنيهًا.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

جاء سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.4981 جنيهًا للشراء و13.5224 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 13.4901 جنيهًا للشراء و13.5171 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند 13.4834 جنيهًا للشراء و13.5203 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 13.4751 جنيهًا للشراء و13.5025 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 13.4723 جنيهًا للشراء و13.5186 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) 13.4682 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية عند 13.4646 جنيهًا للشراء و13.5171 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 13.4646 جنيهًا للشراء و13.4912 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان 13.4521 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.4439 جنيهًا للشراء و13.5171 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 13.4439 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 13.4438 جنيهًا للشراء و13.5178 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.4364 جنيهًا للشراء و13.5243 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.43 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول عند 13.423 جنيهًا للشراء و13.5171 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة إلى 13.4226 جنيهًا للشراء و13.5171 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 13.4056 جنيهًا للشراء و13.5362 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 13.3907 جنيهًا للشراء و13.5038 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 13.358 جنيهًا للشراء و13.5391 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB إلى 13.28 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.1429 جنيهًا للشراء و13.5175 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 13.0474 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

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