سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الخميس 20 مارس 2025

يهتم عدد كبير من المواطنين داخل مصر، خاصة الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشكل يومي. وفي ظل التقلبات التي يشهدها السوق، نرصد لكم في هذا التقرير من موقع "الموجز " أحدث تحديثات أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 20 مارس 2025، وكذلك سعره في السوق السوداء

أسعار الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 13.518 جنيه مصري.

سعر البيع: 13.444 جنيه مصري.



سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الشراء: 13.518 جنيه مصري.

سعر البيع: 13.444 جنيه مصري.



سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الشراء: 13.519 جنيه مصري.

سعر البيع: 13.444 جنيه مصري.



سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء: 13.518 جنيه مصري.

سعر البيع: 13.424 جنيه مصري.



سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الشراء: 13.513 جنيه مصري.

سعر البيع: 13.417 جنيه مصري.



سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 13.491 جنيه مصري.

سعر البيع: 13.465 جنيه مصري.



سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الشراء: 13.520 جنيه مصري.

سعر البيع: 13.047 جنيه مصري.



سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء: 13.536 جنيه مصري.

سعر البيع: 13.406 جنيه مصري.



سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 13.515 جنيه مصري.

سعر البيع: 13.488 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الخميس 20 مارس 2025

يبحث الكثير من المصريين عن سعر الريال السعودي في السوق السوداء، خاصة مع اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث يفضل البعض الشراء من السوق الموازية بسبب فارق السعر عن البنوك.

أسعار الريال السعودي في السوق السوداء اليوم

قيمة 10 ريالات سعودية = 134.6 جنيه مصري.

قيمة 50 ريال سعودي = 673 جنيه مصري.

قيمة 100 ريال سعودي = 1,346 جنيه مصري.

قيمة 200 ريال سعودي = 2,692 جنيه مصري.

قيمة 300 ريال سعودي = 4,038 جنيه مصري.

قيمة 500 ريال سعودي = 6,730 جنيه مصري.

قيمة 700 ريال سعودي = 9,422 جنيه مصري.

قيمة 1000 ريال سعودي = 13,460 جنيه مصري.

أسباب ارتفاع سعر الريال السعودي في السوق السوداء

تشهد السوق السوداء طلبًا مرتفعًا على الريال السعودي نتيجة لزيادة الطلب عليه من المواطنين الراغبين في السفر لأداء الحج والعمرة، بالإضافة إلى المضاربات المستمرة بين تجار السوق السوداء الذين يعرضون أسعارًا أعلى من البنوك لجذب العملاء.

اقرأ أيضًا:

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 17-3-2025 في البنوك



استقرار سعر الريال السعودى اليوم في مصر.. اعرف أحدث الأسعار

