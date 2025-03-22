سعر الدولار في مصر اليوم السبت 22 مارس 2025 وسط ترقب للأسواق

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 22 مارس 2025، وذلك في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار الصرف وتستعرض جريدة “الموجز" التفاصيل.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 50.72 جنيه مصري

بيع: 50.63 جنيه مصري

تغيير عن أمس: مستقر عند 50.72 جنيه مصري

أفضل أسعار الدولار اليوم

أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 50.56 جنيه مصري

أفضل بنك للبيع: HSBC بسعر 50.63 جنيه مصري

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية

البنك المركزي المصري: شراء 50.632 | بيع 50.497

البنك الأهلي المصري: شراء 50.62 | بيع 50.52

بنك مصر: شراء 50.62 | بيع 50.52

بنك القاهرة: شراء 50.62 | بيع 50.52

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.62 | بيع 50.52

HSBC: شراء 50.72 | بيع 50.63

بنك الإسكندرية: شراء 50.62 | بيع 50.52

البنك الأهلي القطري (QNB): شراء 50.6 | بيع 50.5

بنك كريدي أجريكول: شراء 50.61 | بيع 50.51

بنك البركة: شراء 50.62 | بيع 50.52

البنك المصري الخليجي: شراء 50.63 | بيع 50.53

المصرف المتحد: شراء 50.6 | بيع 50.5

بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 50.62 | بيع 50.52

المصرف العربي الدولي: شراء 50.62 | بيع 50.52

بنك الشركة المصرفية (SAIB): شراء 50.63 | بيع 50.53

البنك العقاري المصري العربي: شراء 50.62 | بيع 50.52

بنك الاستثمار العربي: شراء 50.63 | بيع 50.53

بنك قناة السويس: شراء 50.6 | بيع 50.5

البنك الأهلي الكويتي: شراء 50.564 | بيع 50.53

البنك الأهلي اليوناني: شراء 50.72 | بيع 50.63

بنك التنمية الصناعية: شراء 50.72 | بيع 50.63

بنك التعمير والإسكان: شراء 50.63 | بيع 50.53

أسعار صرف متعددة بالدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

1 دولار أمريكي = 50.72 جنيه مصري

5 دولارات أمريكية = 253.6 جنيه مصري

10 دولارات أمريكية = 507.2 جنيه مصري

50 دولارًا أمريكيًا = 2,536 جنيه مصري

100 دولار أمريكي = 5,072 جنيه مصري

1000 دولار أمريكي = 50,720 جنيه مصري

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