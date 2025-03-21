سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 مارس 2025

شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في التعاملات المصرفية اليوم الجمعة 21 مارس 2025، حيث سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.72 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع، بانخفاض طفيف قدره 0.01 جنيه مقارنة بسعر إغلاق يوم أمس الذي بلغ 50.73 جنيهًا ونرصد التفاثيل عبر الموجز.

تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية

سجلت أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية اليوم الجمعة 21 مارس 2025 على النحو التالي:

أفضل سعر للشراء: البنك الأهلي الكويتي عند 50.56 جنيه.

أفضل سعر للبيع: بنك HSBC عند 50.63 جنيه.

أسعار الدولار في بعض البنوك الأخرى

البنك الأهلي المصري: 50.62 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.62 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.62 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.62 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.62 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 50.63 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 50.72 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

تحليل السوق

يواصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري في ظل تحركات محدودة بأسواق المال، ويعزى هذا الثبات إلى السياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف والحفاظ على استقرار العملة المحلية، ويلاحظ أن الأسعار متقاربة في معظم البنوك، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق الرسمي بعيدًا عن تذبذبات السوق السوداء.

سعر الذهب بالتوازي مع الدولار

شهدت أسعار الذهب استقرارًا أيضًا، حيث سجلت أونصة الذهب نحو 3,044.71 دولار أمريكي، ما يعادل نحو 153,012 جنيهًا مصريًا.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تستمر حركة الدولار في نطاق محدود خلال الفترة القادمة مع استمرار البنك المركزي في مراقبة السوق وضخ السيولة اللازمة لضمان استقرار العملة المحلية، كما أن أي مستجدات اقتصادية عالمية قد تؤثر بشكل مباشر على سوق الصرف المصري، خاصة فيما يتعلق بتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية.

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