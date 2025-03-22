تعرف على سعر اليورو اليوم السبت 22-3-2025.. وصل كام؟

سعر اليورو اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو مقابل الجنيه, الذي شهد حالة من الاستقرار الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم السبت 22-3-2025.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 22 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 55.0703 جنيهًا للشراء و55.371 جنيهًا للبيع، ليكون بذلك الأعلى بين البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك SAIB 54.87 جنيهًا للشراء و55.27 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك البركة 54.8294 جنيهًا للشراء و55.2619 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان 54.7695 جنيهًا للشراء و55.2728 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB إلى 54.7695 جنيهًا للشراء و55.2728 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 54.7644 جنيهًا للشراء و55.2829 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 54.7639 جنيهًا للشراء و54.9154 جنيهًا للبيع، ليسجل بذلك أقل سعر للبيع بين البنوك.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجّل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 54.7586 جنيهًا للشراء و55.2619 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك CIB 54.7586 جنيهًا للشراء و55.272 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة إلى 54.7334 جنيهًا للشراء و55.2619 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 54.6424 جنيهًا للشراء و55.2619 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 54.6399 جنيهًا للشراء و55.2619 جنيهًا للبيع.

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