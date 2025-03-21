سعر اليورو اليوم الجمعة 21-3-2025 في البنوك.. استقرار تام

سعر اليورو اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو مقابل الجنيه, الذي شهد حالة من الارتفاع الطفيف في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 21-3-2025.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 21 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 55.07 جنيهًا للشراء و55.37 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك SAIB 54.87 جنيهًا للشراء و55.27 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك البركة 54.82 جنيهًا للشراء و55.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان 54.76 جنيهًا للشراء و55.27 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB إلى 54.76 جنيهًا للشراء و55.27 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 54.76 جنيهًا للشراء و55.28 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 54.76 جنيهًا للشراء و54.91 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى 54.75 جنيهًا للشراء و55.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 54.75 جنيهًا للشراء و55.27 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجّل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 54.75 جنيهًا للشراء و55.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي إلى 54.73 جنيهًا للشراء و55.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 54.73 جنيهًا للشراء و55.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 54.73 جنيهًا للشراء و55.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 54.73 جنيهًا للشراء و55.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر 54.73 جنيهًا للشراء و55.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 54.73 جنيهًا للشراء و55.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 54.73 جنيهًا للشراء و55.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول 54.72 جنيهًا للشراء و55.25 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجّل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 54.71 جنيهًا للشراء و55.24 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية إلى 54.67 جنيهًا للشراء و55.21 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي 54.63 جنيهًا للشراء و55.27 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجّل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 54.46 جنيهًا للشراء و55.24 جنيهًا للبيع.

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