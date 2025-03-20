سعر اليورو اليوم الخميس 20-3-2025 في البنوك.. وصل كام؟

سعر اليورو اليوم.. سجل سعر اليورو مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الخميس 20 مارس 2025، ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 55.0551 جنيهًا للشراء و55.5291 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس 20 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 55.1163 جنيهًا للشراء و55.2744 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 55.0551 جنيهًا للشراء و55.5291 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) إلى 55.0225 جنيهًا للشراء و55.4963 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 55.0224 جنيهًا للشراء و55.4962 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 55.0224 جنيهًا للشراء و55.4962 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

استقر سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 55.0224 جنيهًا للشراء و55.5114 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 55.0224 جنيهًا للشراء و55.4962 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 55.0224 جنيهًا للشراء و55.4962 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول 55.0224 جنيهًا للشراء و55.4962 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري عند 55.0224 جنيهًا للشراء و55.4962 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي إلى 55.0224 جنيهًا للشراء و55.4962 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 55.0224 جنيهًا للشراء و55.4962 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان 55.0224 جنيهًا للشراء و55.4962 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 55.02 جنيهًا للشراء و55.49 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية إلى 55.0199 جنيهًا للشراء و55.4962 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 55.0123 جنيهًا للشراء و55.5114 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 55.0116 جنيهًا للشراء و55.4853 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم في بنك البركة عند 55.0007 جنيهًا للشراء و55.4743 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

وصل سعر اليورو اليوم في بنك SAIB إلى 55.00 جنيهًا للشراء و55.47 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 54.9681 جنيهًا للشراء و55.4415 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي 54.8498 جنيهًا للشراء و55.4336 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد عند 54.7473 جنيهًا للشراء و55.4962 جنيهًا للبيع.

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