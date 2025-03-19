تعرف على سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة الأربعاء 19-3-2025

تراجع سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة، اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025، بمقدار من أكثر من 10 قروش عن سعر أمس الثلاثاء وذلك بعد ارتفاع العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة، بالإضافة إلي سعر اليورو في البنوك الأخرى.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو في بنك القاهرة، للشراء 55.07 جنيه، وجاء سعر اليورو في بنك القاهرة للبيع 55.29 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري عند مستوى 55.10 جنيه للشراء و55.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 54.96 جنيه للشراء و55.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر اليورو في بنك مصر اليوم عند نحو 54.96 جنيه للشراء و55.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB) مستوى 55.02 جنيه للشراء و55.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 54.99 جنيه للشراء، و55.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في أبوظبي الإسلامي

بينما جاء أعلى سعر يورو في مصر اليوم بمصرف أبوظبي الإسلامي عند 55.05 جنيهاً للشراء و55.34 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك

أسعار العملات الأجنبية في البنوك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم: 50.42 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم: 50.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.71 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.75 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

‏سعر الريال القطري اليوم: ‎12.79 جنيه للشراء.

سعر الريال القطري اليوم: 13.86 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سعر الجنيه الاسترليني اليوم: 65.30 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم: 65.69 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتي اليوم

‏سعر الدينار الكويتي اليوم: ‎ 162.90 جنيه للشراء.

‏سعر الدينار الكويتي اليوم: ‎164.07 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودي اليوم

‏سعر الريال السعودي اليوم: ‎13.39 جنيه للشراء.

‏سعر الريال السعودي اليوم: ‎13.47 جنيه للبيع.

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