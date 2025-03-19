سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-3-2025 في البنوك.. وصل كام؟

سعر اليورو اليوم.. سجل سعر اليورو مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، ليسجل البنك المركزي المصري أعلى سعرعند 55.12 جنيهًا للشراء و55.27 جنيهًا للبيع، محققًا زيادة طفيفة بنسبة 0.1052%.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 55.1267 جنيهًا للشراء و55.2796 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 55.0434 جنيهًا للشراء و55.2485 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان 55.0107 جنيهًا للشراء و55.2158 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

استقر سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) عند 55.0107 جنيهًا للشراء و55.3725 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

وصل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) إلى 54.9998 جنيهًا للشراء و55.3615 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

سجل سعر اليورو اليوم في بنك SAIB 54.99 جنيهًا للشراء و55.35 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 54.9897 جنيهًا للشراء و55.3817 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

استقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس عند 54.9889 جنيهًا للشراء و55.3506 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي 54.978 جنيهًا للشراء و55.3396 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وصل سعر اليورو اليوم في بنك CIB إلى 54.978 جنيهًا للشراء و55.3598 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 54.978 جنيهًا للشراء و55.3396 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 54.978 جنيهًا للشراء و55.3396 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

استقر سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 54.978 جنيهًا للشراء و55.3396 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر إلى 54.978 جنيهًا للشراء و55.3396 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول 54.978 جنيهًا للشراء و55.3396 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 54.978 جنيهًا للشراء و55.3396 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم في بنك البركة عند 54.978 جنيهًا للشراء و55.3396 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) إلى 54.978 جنيهًا للشراء و55.3396 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 54.9755 جنيهًا للشراء و55.3396 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي 54.97 جنيهًا للشراء و55.33 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي عند 54.9333 جنيهًا للشراء و55.2486 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد إلى 54.7031 جنيهًا للشراء و55.3396 جنيهًا للبيع.

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