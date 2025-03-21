سعر اليورو اليوم في مصر.. تراجع طفيف وسط استقرار بالسوق المصرفية

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 21 مارس 2025، وسط استقرار نسبي في السوق المصرفية ويأتي هذا التراجع في إطار التحركات المستمرة للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ما يعكس تفاعل الأسواق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 مارس 2025، تراجعًا طفيفًا في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل:

سعر الشراء: 55.371 جنيه

سعر البيع: 55.07 جنيه

معدل التغير: -0.16 جنيه مقارنةً بآخر سعر مسجل أمس عند 55.529 جنيه

أفضل أسعار اليورو في البنوك المصرية

أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 55.2 جنيه

أفضل بنك للبيع: البنك الأهلي اليوناني بسعر 55.07 جنيه

أسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: شراء 55.262 | بيع 54.642

بنك مصر: شراء 55.262 | بيع 54.733

بنك القاهرة: شراء 55.262 | بيع 54.733

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 55.272 | بيع 54.759

HSBC: شراء 55.371 | بيع 55.07

بنك الإسكندرية: شراء 55.262 | بيع 54.64

بنك البركة: شراء 55.262 | بيع 54.829

البنك المصري الخليجي: شراء 55.283 | بيع 54.764

أسعار السوق السوداء

سعر الشراء: 54.91 جنيه

سعر البيع: 54.47 جنيه

تحليل السوق

انخفاض طفيف في سعر اليورو يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العملات الأجنبية، واستمرار تفوق البنوك الخاصة في تقديم أسعار تنافسية مقارنة بالبنوك الحكومية، ومن المتوقع استمرار التقلبات الطفيفة في سعر اليورو، مع تأثر السوق بالعوامل الاقتصادية العالمية وأداء اليورو في الأسواق الأوروبية.

أسعار تحويل اليورو إلى الجنيه المصري

1 يورو = 55.37 جنيه مصري

10 يورو = 553.71 جنيه مصري

50 يورو = 2,768.55 جنيه مصري

100 يورو = 5,537.1 جنيه مصري

500 يورو = 27,685.5 جنيه مصري

1000 يورو = 55,371 جنيه مصري

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