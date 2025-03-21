سعر الريال السعودي في البنوك المصرية.. أقل وأعلى سعر؟

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة أسعار الريال السعودي، وخاصة الراغبين في أداء العمرة أو الذين يستعدوا لموسم الحج، ويستعرض الموجز في التقرير التالي أسعار الريال وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية، مثل البنك المركزي، والأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وcib، وغيرها من البنك.

البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وتتباين أسعار العملة السعودية “الريال”، من بنك لآخر بفوارق طفيفة، ولكنه في كل الأحوال كسر حاجز الـ 13 جنيه مصري في جميع البنوك في مصر.

أسعار الريال السعودي بالبنوك في مصر

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، - سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري جاء على النحو التالي:

سعر الشراء : 13.47

سعر البيع: 13.51

- فيما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري على النحو التالي:

سعر الشراء: 13.41 جنيه.

سعر البيع : 13.48 جنيه.

- سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعره 13.41 جنيه للشراء.

ووصل سعره 13.48 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

يبلغ سعر الريال في بنك الإسكندرية 13.42 جنيه للشراء.

ويبلف سعره 13.48 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

- سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

13.43 جنيه للشراء.

13.48 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي التجاري

13.14 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في بنك البركة

13.38 جنيه للشراء.

13.48 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك السويس 13.43 جنيه للشراء.

أما سعر البيع فبلغ في البنك نفسه 13.52 جنيه.

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