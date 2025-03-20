أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم مع الخفض المرتقب للفائدة

يدرس البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، مراجعة أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم، خاصة شهادات الادخار ذات العائد الثابت، وذلك في ضوء تباطؤ معدل التضخم، وفقًا لما أعلنه محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في بيان رسمي أمس، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

توجهات البنك الأهلي بشأن أسعار الفائدة

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار ذات العائد الثابت، والتي تُعد من بين الأعلى في القطاع المصرفي المصري.

جاء هذا التوجه تزامنًا مع اتجاه عدد من البنوك إلى خفض أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم وغيرها من الشهادات في فبراير الماضي، نتيجة ارتفاع التكلفة وتراجع معدل التضخم.

ويذكر أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تباطأ إلى 12.8% في فبراير مقارنة بـ 24% في يناير، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

توقعات بخفض سعر الفائدة

يأتي هذا التوجه في ظل زيادة التوقعات بأن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض سعر الفائدة بنحو 4% دفعة واحدة خلال اجتماع أبريل المقبل، بدعم من تراجع معدل التضخم.

تفاصيل أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار بأسعار فائدة تنافسية، تشمل:

الشهادة البلاتينية أجل سنة (عائد ثابت):

23% سنويًا للعائد اليومي.

23.5% سنويًا للعائد الشهري.

27% سنويًا للعائد السنوي.

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات (عائد متدرج):

30% في السنة الأولى.

25% في السنة الثانية.

20% في السنة الثالثة.

يُصرف العائد سنويًا.

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات (عائد ثابت):

21% سنويًا، مع صرف العائد شهريًا.

تظل أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم محط اهتمام المدخرين والمستثمرين، خاصة في ظل التوقعات بقرارات مهمة من البنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

مرونة في الاستثمار

إلى جانب العائد المميز، توفر شهادات البنك الأهلي المصري مرونة في الاستثمار، إذ يمكن شراء الشهادة بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها وفقًا للشروط المحددة من البنك.

تعد هذه الشهادات فرصة مثالية للأفراد الباحثين عن استثمار آمن يحقق لهم دخلاً ثابتًا مع ضمان الحفاظ على رأس المال.