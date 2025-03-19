شروط قرض الزواج الجديد من البنك الأهلي.. إليك التفاصيل كاملة

شروط قرض الزواج الجديد من البنك الأهلي.. يُعتبر قرض الزواج من البنك الأهلي المصري من الخيارات المميزة التي توفر الدعم المالي للأشخاص الراغبين في تغطية تكاليف حفل الزواج.

وبناءً على ذلك يبحث الكثيرون عن شروط قرض الزواج الجديد من البنك الأهلي، إذ أن هذا القرض يتمتع بشروط ميسرة وفترة سداد مرنة، مما يسهل على العملاء تخطيط مستقبلهم المالي.

ويعرض لكم الموجز كيفية الحصول علي القرض وشروط قرض الزواج الجديد من البنك الأهلي عبر السطور التالية.

شروط قرض الزواج الجديد من البنك الأهلي

ومن شروط قرض الزواج الجديد من البنك الأهلي الآتي:

الحد الأدنى للدخل الشهري:

يشترط البنك الأهلي أن يكون دخل المتقدم لا يقل عن 500 جنيه شهريًا، كما يُطلب من العميل تقديم خطاب معتمد من جهة العمل يُثبت الدخل الشهري الثابت.

العمر:

يجب أن يكون عمر المتقدم للقرض لا يقل عن 21 عامًا، ويهدف هذا الشرط لضمان الجدارة المالية للعملاء الذين يتقدمون للحصول على القرض.

المستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

إيصال حديث لأحد المرافق (مثل الغاز أو الكهرباء أو المياه).

تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب الشهري إلى البنك الأهلي المصري.

قيمة القرض:

تتراوح قيمة قرض الزواج بين 5,000 جنيه مصري وتصل إلى 500,000 جنيه مصري، ويعتمد المبلغ النهائي على قدرة العميل المالية والتزامه بتقديم المستندات المطلوبة.

المصاريف الإدارية:

تُفرض رسوم إدارية بنسبة 2% من قيمة القرض، مع حد أدنى 250 جنيهًا، وهي تُدفع مقدمًا.

فترة السداد:

يمكن سداد القرض على فترة تصل إلى 7 سنوات، مع إمكانية التمديد إلى 10 سنوات إذا وافق العميل على تحويل مكافأة نهاية الخدمة إلى البنك.

الضامن:

لا يشترط البنك وجود ضامن حكومي للحصول على القرض، مما يسهل عملية الحصول عليه.

مزايا قرض الزواج من البنك الأهلي المصري:

وبعد معرفة شروط قرض الزواج الجديد من البنك الأهلي، فإنه يتمتع قرض الزواج من البنك الأهلي المصري بعدد من المزايا التي تجعله الخيار الأمثل للكثير من المقبلين على الزواج، ومن أبرز هذه المزايا سهولة الإجراءات وسرعة الموافقة على القرض ،كما يتيح البنك فترة سداد مرنة، مما يساعد المتقدمين على سداد المبلغ بشكل مريح ودون ضغوط مالية كبيرة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن البنك لا يشترط وجود ضامن حكومي مما يسهل على الشباب الحصول على القرض دون الحاجة إلى أي تعقيدات.

ويُعد قرض الزواج من البنك الأهلي المصري خيارًا ممتازًا للشباب المقبلين على الزواج، حيث يقدم تمويلًا ميسرًا يساعدهم في تلبية احتياجات حفل الزواج، وبشروط مرنة وفترة سداد طويلة، يمكن للعملاء الاستفادة من هذه الخدمة بسهولة.

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