موعد زيادة المعاشات 2025 رسميًا.. متى يصرف تكافل وكرامة؟

موعد زيادة المعاشات 2025 رسميًا، يعتبر موعد زيادة المعاشات من الأمور التي يترقبها الملايين في مصر، ويستعرض الموجز في التقرير التالي ما أٌعلن عنه في هذا الشأن.

الحكومة تعلن زيادة 15% لأصحاب المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2025 رسميًا، من المقرر وفقًا ما أعلنت عنه الحكومة، ووافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن يترقب زيادة قدرها 15 %، وذلك بناء على قرارات الجزمة الاجتماعية الجديدة.

زيادة المعاشات

متى تصرف الزيادة الجديدة في المعاشات؟

موعد زيادة المعاشات 2025 رسميًا، تصرف الزيادة الجديدة في المعاشات والتي ذكرت الحكومة أنها ستكون حوالي 15% رسميًا اعتبارًا من أول يوليو 2025، القادم بالتزامن مع العام المالي الجديد، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على إقرار زيادة سنوية بحد أقصى 15%.

ما هي طريقة الاستعلام عن المعاش؟

ويمكن للمنتفعين من المعاشات الاستعلام عنها وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية وهي:

- الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية، أكتب على محرك البحث الخاص بك "موقع التأمنيات الاجتماعية"، ثم انقر على أول رابط يظهر أمامك.

- اختر أيقونة أو خانة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

- انقر على استعلامات البيانت الأساسية لملف المعاش.

- اترك رقمك القومي المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة.

- انقر استعلام.

- سوف تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

ويسأل الكثير من الأشخاص المنتفعين من معاش تكافل وكرامة عن موعد زيادته وهل سيكون بنفس ألية ونظام المعاشات الأخرى؟.

وبالنسبة لمعاش تكافل وكرامة فإنه يختلف بشكل كبير عن باقي المعاشات وذلك من حيث نسبة الزيادة وموعدها، فقد أعلنت الحكومة زيادة معاش تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وسيتم زيادة معاش تكافل وكرامة ٢٥٪؜ بشكل دائم من أول أبريل مع صرف مبلغ مادي خلال شهر رمضان.

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